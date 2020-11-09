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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем

Подозреваемого в убийстве трех человек солдата-срочника доставили к военным следователям

В рамках следствия проведут экспертизы для установления психического состояния Антона Макарова

ТАСС, 9 ноября. Солдата-срочника, подозреваемого в убийстве трех военнослужащих в Воронежской области, доставили к военным следователям. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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"Задержанный в поселке Землянск Воронежской области рядовой Антон Макаров передан военным следователям для производства дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

9 ноября в 05:30 Макаров убил топором офицера и, завладев табельным оружием, расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один - получил ранения. Проведенные в рамках следствия экспертизы должны установить психическое состояние подозреваемого.

Теги
РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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