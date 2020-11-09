В Томске возбудили дело о нецелевом расходовании средств, выделенных на аварийное жилье

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования 3,5 млн рублей, которые были выделены администрации Томска из областного бюджета на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в 2019 году администрации города Томска из областного бюджета предоставлены денежные средства для выкупа у граждан по судебным решениям 12 жилых помещений, входящих в аварийный фонд. Фактически из этого числа было выкуплено девять аварийных жилых помещений, а оставшаяся сумма в размере 3,5 млн рублей потрачена на приобретение в муниципальную собственность двух пригодных для проживания жилых помещений у иных лиц", - говорится в сообщении.

По факту нецелевого расходования сотрудники СК по Томской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ ("Расходование бюджетных средств должностным лицом на цели, не соответствующие условиям их получения, совершенное в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, незаконно были потрачены средства, выделенные по решению суда для реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Факт нецелевого расходования был установлен в ходе проверки прокуратурой Томска исполнения данного нацпроекта. Ход расследования взят на контроль региональным надзорным органом.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Как ранее сообщали власти Томской области, регион по нацпроекту должен сократить площадь непригодного для проживания жилья на 131 тыс. кв. метров и расселить почти 7 тыс. человек из аварийных домов, преимущественно в областном центре. На эти цели область направит 6,5 млрд рублей.