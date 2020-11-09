В Калининграде пожарные вынесли из горящего здания более 20 кислородных баллонов

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Пожарные в Калининграде вынесли в понедельник из горящего здания в центральной части города более 20 кислородных и пропановых баллонов, предотвратив тем самым возможный взрыв на объекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"20 баллонов, полностью или частично заполненных кислородом, и порядка пяти - пропаном - вынесли пожарные в безопасное место из трехэтажного частично эксплуатируемого здания на улице Клинической, где сегодня произошло возгорание на третьем этаже. В результате удалось не допустить взрыва опасных баллонов", - рассказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что на третьем этаже рабочие производили резку оставшихся технологических конструкций в здании на территории бывшего ликеро-водочного предприятия. Рабочие своевременно покинули горящее здание, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в 14:28 (15:28 мск), уточнили в региональном главке МЧС. Пожару был присвоен изначально повышенный ранг 1-БИС, направлены четыре единицы спецтехники. Площадь возгорания к моменту приезду спасателей составила порядка 20 кв. м, наблюдалось очень сильное задымление. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется проливка очагов возгорания, разборка конструкций.