Суд арестовал водителя Cadillac, насмерть сбившего двух людей в Наро-Фоминске

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Наро-Фоминский городской суд арестовал водителя Cadillac, пьяным насмерть сбившего двух людей в Наро-Фоминске и попытавшегося скрыться. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По ходатайству следователя Наро-Фоминским городским судом мужчине, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Как отметила Волк, по результатам медицинского освидетельствования, мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2020 году за нарушение правил дорожного движения на него наложено 279 административных штрафов.

Вечером 6 ноября в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель Cadillac сбил молодую пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения. Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").