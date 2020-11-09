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Суд в Петербурге арестовал подростка, задержанного за покушение на семью

Следователи возбудили дело по признакам преступления по статье "Покушение на убийство двух и более лиц"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 15-летнего подростка, который в выходные был задержан за попытку убийства членов своей семьи, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - до 7 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что следователи и сотрудники главка МВД по городу и Ленинградской области задержали подростка 2005 года рождения, который в квартире на Лужской улице нанес три удара ножом своей несовершеннолетней родственнице, выстрелил из травматического пистолета в голову матери, и также стрелял в сторону отца, но мужчина смог оказать подростку сопротивление.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Инцидент, по данным СК, произошел из-за личной неприязни. Семья, по данным городских властей, была благополучной и не стояла на учете в органах опеки. Задержанному уже предъявили обвинение.

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