Экс-чиновник дептранспорта Москвы приговорен к 5,5 годам лишения свободы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы департамента транспорта Москвы Александра Табенкина к 5 годам и 6 месяцам колонии за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Табенкина виновным по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и постановил приговорить его к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе Москвы на срок три года", - сказали в суде, не раскрыв сути обвинений Табенкину.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на заключение под стражу, Табенкин взят под стражу в зале суда.

Ранее СМИ сообщали о задержании и начале уголовного преследования Табенкина. По данным издания "МК", причиной уголовного разбирательства стал госконтракт на обустройство остановок общественного транспорта в столице. Заниматься их ремонтом и очисткой от снега должна была компания ООО "МБГ-Стройинжиниринг", которая в декабре 2016 года заключила соглашение с Центром организации дорожного движения Москвы. Однако при приемке документов на выполненные работы возникли трудности, и представителю компании предложили решить проблему за 5 млн рублей. Переговоры с представителями компании вел Табенкин. При этом чиновник отвечал за организацию проезда грузового транспорта на территории города и к госконтрактам отношения не имел. Но один из руководителей "МБГ-Стройинжиниринга" был сокурсником Табенкина в университете МВД, а позже они вместе работали оперуполномоченными в УСБ ГУВД по Москве. Поэтому чиновник решил помочь.

Сначала Табенкину передали 1 млн 450 тыс. рублей несколькими траншами. Затем в компании сменился владелец и чиновник потребовал от него оставшиеся 3 миллиона 550 тысяч рублей. После этого он был задержан.