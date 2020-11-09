Членов ОПГ лишили свободы за вымогательство и похищение человека в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Суд Ульяновска приговорил к колонии строгого режима четырех жителей региона за похищение человека и вымогательство. Им назначили от восьми до 12 лет лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Железнодорожный районный суд города Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Организация похищения человека"), пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Согласившись с позицией прокуратуры, суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Установлено, что 4 октября 2019 года преступники похитили в Ульяновске коммерческого директора местной фирмы. Угрожая мужчине пневматическим пистолетом, они вывезли его за 30 км от города в СНТ "Ташлинское", избили и потребовали выкуп в 100 млн рублей. На следующий день нападавших задержали сотрудники правоохранительных органов.