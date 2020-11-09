Пожар в трехэтажном здании в центре Калининграда ликвидировали

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар в частично эксплуатируемом трехэтажном здании в центре Калининграда, из которого спасатели вынесли 25 кислородных и пропановых баллонов, полностью ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Полная ликвидация пожара в 16:26 (17:26 мск). Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при резке технологических конструкций, которую производили двое рабочих. Они успели вовремя покинуть помещение на третьем этаже, никто не пострадал. Точную причину пожара установит специальная комиссия", - рассказала представитель пресс-службы.

Сообщение о возгорании в здании на территории бывшего ликеро-водочного завода поступило в 14:28 (15:28 мск). Пожару был присвоен изначально повышенный ранг 1-БИС, направлены четыре единицы спецтехники. Площадь возгорания к моменту приезда спасателей составила порядка 20 кв. м, наблюдалось очень сильное задымление. Пожарные смогли вынести на безопасное расстояние полностью или частично заполненных 20 кислородных и пять пропановых баллонов, предотвратив тем самым возможный взрыв на объекте.