Поезда на МЦД-1 и аэроэкспрессы в Шереметьево опаздывают по техпричинам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Электропоезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), Белорусско-Савеловском центральном диаметре (МЦД-1) и аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево опаздывают по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам на Савеловском направлении и МЦД-1 в сторону области в пути задерживаются несколько пригородных поездов, в том числе аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево. Железнодорожники принимают все необходимые меры по сокращению опоздания электричек и приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.