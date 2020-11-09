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Поезда на МЦД-1 и аэроэкспрессы в Шереметьево опаздывают по техпричинам

Принимаются все необходимые меры по сокращению опоздания электричек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Электропоезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), Белорусско-Савеловском центральном диаметре (МЦД-1) и аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево опаздывают по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам на Савеловском направлении и МЦД-1 в сторону области в пути задерживаются несколько пригородных поездов, в том числе аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево. Железнодорожники принимают все необходимые меры по сокращению опоздания электричек и приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

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