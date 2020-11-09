Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном, двое членов экипажа погибли, еще один ранен. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы

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"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, командованием 102-й российской военной базы выясняется, кто именно сбил вертолет.

Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над Арменией из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал Конашенков.

Ранее в МЧС Армении сообщили, что российский вертолет потерпел крушение в горах у села Ерасх у границы с Азербайджаном.