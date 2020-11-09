Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Погибли два человека.
В МИД Азербайджана заявили, что сбили вертолет по ошибке.
- ЧП произошло 9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении, сообщили в Минобороны России.
- Два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром базирования с травмами средней тяжести.
- Вертолет был сбит в воздушном пространстве вне зоны боевых действий. Ми-24 упал в горной местности. В МЧС Армении сообщили о крушении российского вертолета у села Ерасх.
- В Минобороны Армении заявили о готовности оказать помощь в выяснении обстоятельств произошедшего.
- В МИД Азербайджана позднее признали, что российский вертолет был сбит по ошибке. Баку готов выплатить Москве компенсацию.
- Ми-24 (по кодификации НАТО - Hind, с англ. "лань"; также имеет прозвище "Крокодил") предназначен для огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов, может выполнять транспортные функции.