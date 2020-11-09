{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы

Вертолет Ми-24
© AP Photo/Ivan Sekretarev, архив

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Погибли два человека. 

В МИД Азербайджана заявили, что сбили вертолет по ошибке. 

  • ЧП произошло 9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении, сообщили в Минобороны России.
  • Два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром базирования с травмами средней тяжести.
  • Вертолет был сбит в воздушном пространстве вне зоны боевых действий. Ми-24 упал в горной местности. В МЧС Армении сообщили о крушении российского вертолета у села Ерасх.
  • В Минобороны Армении заявили о готовности оказать помощь в выяснении обстоятельств произошедшего. 
  • В МИД Азербайджана позднее признали, что российский вертолет был сбит по ошибке. Баку готов выплатить Москве компенсацию.
  • Ми-24 (по кодификации НАТО - Hind, с англ. "лань"; также имеет прозвище "Крокодил") предназначен для огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов, может выполнять транспортные функции.
Теги
АзербайджанАрменияРоссия
Азербайджан заявил, что сбил российский вертолет по ошибке
Баку готов выплатить Москве компенсацию
Читать полностью