В Рязани завели дело после того, как школьники получили ожоги глаз при дезинфекции класса

ТАСС, 9 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после того, как 10 учеников школы № 62 Рязани получили ожоги глаз из-за использования в классе бактерицидного облучателя. Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ, которое находится в производстве Железнодорожного межрайонного следственного отдела г. Рязани СУ СК России по Рязанской области", - говорится в сообщении.

Также в адрес начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани внесено представление. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в начале сентября в результате проведения во время учебного процесса дезинфекции класса бактерицидным передвижным облучателем ОБПе-300 "Азов", эксплуатация которого не допускается в присутствии людей. В результате десять учащихся школы получили поражение глаз легкой степени.