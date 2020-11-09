Суд приговорил создателя "Норд пилигрим" к девяти годам колонии за похищение человека

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил создателя рыболовецкой компании "Норд пилигрим" Юрия Тузова к девяти годам колонии, признав виновным в вымогательстве и похищении человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Тузова виновным по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека") и ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). И постановил назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее гособвинитель потребовал приговорить Тузова к 12 годам колонии. Основанием для возбуждения дела в отношении него стало заявление гендиректора ООО "Лоджистикс-Москва" Павла Сурина. Он утверждал, что неизвестные выманили его из офиса в Москве, избили и вывезли за МКАД. Свое похищение Сурин связал с арбитражным спором по векселю на 400 млн рублей, который некогда выпустила одна из компаний Тузова. Сам Тузов вины не признает. Согласно позиции его защиты, спор в арбитражном суде, на который ссылается Сурин, был выигран в итоге Тузовым. А в момент самого похищения главы "Лоджистикс-Москва" осужденный находился на борту самолета и не мог руководить действиями по похищению предпринимателя.

В ходе расследования дела Тузова разразился скандал. Защита бизнесмена заявила, что следователь по расследованию особо важных дел управления по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Мария Слезкина, которая и расследовала данное дело, потребовала у Тузова 150 млн рублей за изменение меры пресечения на домашний арест. После этого бизнесмен обратился в ФСБ и согласился на сделку, которая прошла под оперативным контролем. При передаче "куклы" с деньгами был сначала задержан курьер, а потом и посредники - двое безработных из Абхазии, которые дали показания на Слезкину.

Сама Слезкина скрылась, по некоторым данным, на территории Украины. Находясь в бегах, она сообщила, что действовала по прямому указанию экс-главы СК РФ по Москве Александра Дрыманова и заместителя начальника СК РФ по ЦАО Сергея Абрамова, обвинив их в организации вымогательства у Тузова. Однако сторона защиты Дрыманова какую-либо его причастность к вымогательству денег у Тузова опровергает.