Азербайджан заявил, что сбил российский вертолет по ошибке

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Баку признает, что российский вертолет на азербайджанско-армянской границе был сбит Вооруженными силами Азербайджана по ошибке, и готов выплатить РФ компенсацию. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе", - говорится в сообщении МИД.

По данным ведомства, "в контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение". "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - указано в сообщении.