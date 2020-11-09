Самолет вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Самолет Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неадекватного пассажира, угрожавшего взрывом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет рейсом Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт Шереметьево после поступившей угрозы взрыва от неадекватного пассажира на борту", - сказал собеседник агентства.

Борт совершил посадку в аэропорту вылета, всего в самолете было 224 человека. Воздушное судно досмотрено, угроза взрыва оказалась ложной.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

В новость были внесены изменения (21:21 мск) - добавлены подробности по тексту.