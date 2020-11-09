В МЧС предупредили о возможных крупных ДТП в европейской части РФ из-за погодных условий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Риск крупных ДТП существует на большей части европейской территории России из-за тумана и гололедных явлений до конца текущей недели. Об этом в понедельник предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"По оценке специалистов института, до конца текущей недели высока вероятность возникновения туманов в пониженных участках местности и гололедных явлений, которые могут привести к крупным дорожно-транспортным происшествиям на большей части европейской территории РФ", - сказано в сообщении.

Кроме того, на территории Чукотского автономного округа, Магаданской области и в Коми прогнозируется высокая вероятность снежных заносов на дорогах. При этом, как отметил начальник института Сергей Диденко, наибольшее количество нарушений транспортного сообщения, которые вызваны непогодой, регистрируется в Оренбургской области и в Башкирии. "Несмотря на наличие учета всех аварийно-опасных участков, плановой работы по их обустройству, прикрытию группировкой РСЧС, сезонная повторяемость происшествий в этих субъектах не снижается, что говорит о недостаточности проводимых превентивных мероприятий", - подчеркнул он.

Ученые ВНИИ ГОЧС призвали продолжать реализацию мер по предупреждению возникновения аварийных ситуаций на автомобильных трассах. В частности, следует информировать население о состоянии дорожного покрытия, плотности потоков дорожного движения на участках автотрасс в учащенном режиме. Данные рекомендации касаются Минтранса и органов повседневного управления заинтересованных министерств и ведомств.

Также эксперты института рекомендуют подразделениям Росгидромета незамедлительно информировать органы повседневного управления и постоянно действующие органы МЧС об изменениях в метеорологической обстановке, а также ЕДДС муниципальных образований в целях оповещения населения о прогнозируемых опасных и неблагоприятных явлениях погоды.

Ранее в понедельник в пресс-службе МЧС России по итогам еженедельного селекторного совещания под руководством первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна сообщили, что сотрудники ведомства совместно с органами местного самоуправления проводят круглосуточный мониторинг опасных участков дорог в ряде регионов страны в связи с образованием наледи и снегопадом.