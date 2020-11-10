СМИ: два человека погибли в перестрелке в Колумбии

БОГОТА, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в муниципалитете Архелия (западный департамент Каука). В результате перестрелки между неизвестными два человека погибли на месте, еще трое получили ранения. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование. По предварительным данным, в перестрелке могли принять участие представители повстанческих группировок.