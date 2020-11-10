Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента с российским вертолетом

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о начале расследования в связи с уничтожением российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией.

"Будет обеспечено вынесение законного и объективного решения по итогам расследования", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В понедельник Минобороны России проинформировало, что вертолет был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий. Позднее в Баку признали, что вертолет сбили Вооруженные силы Азербайджана по ошибке, и заявили о готовности выплатить РФ компенсацию.