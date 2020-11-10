Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Шойгу в связи с инцидентом с Ми-24

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с уничтожением вертолета Ми-24 ВВС РФ в небе над Арменией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

"Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Гасанова российскому министру.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что вертолет был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном, при этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий. Позднее в Баку признали, что вертолет сбили Вооруженные силы Азербайджана по ошибке, и заявили о готовности выплатить России компенсацию.