Полиция Харькова возбудила дело в связи с исчезновением мэра

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция Харькова возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в связи с заявлением об исчезновении главы города. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте областной полиции.

"Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского главы. С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело открыто по статье "Умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавший". В пресс-службе полиции добавили, что информация, содержащаяся в заявлении, проверяется.

Фамилия мэра в сообщении не указана, однако известно, что 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила результаты выборов мэра, согласно которым победу одержал 61-летний действующий мэр Геннадий Кернес. Известно, что в стране он отсутствует. Это связано с тем, что в сентябре политик заразился коронавирусом и был доставлен в германскую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся, появились даже слухи о его смерти. Родственникам и пресс-секретарю Кернеса пришлось опровергать такие утверждения. Они заверили, что политик идет на поправку и вскоре вернется в Харьков.