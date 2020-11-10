До 57 возросло число жертв шторма "Эта" в Гондурасе

МЕХИКО, 10 ноября. /ТАСС/. Не менее 57 человек стали жертвами удара шторма "Эта" по территории Гондураса. Такие данные обнародовала в понедельник газета La Tribuna со ссылкой на республиканскую Постоянную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Согласно ее подсчетам, еще как минимум восемь человек пропали без вести. Последствия разгула стихии затронули более 240 тыс. семей, тысячи людей были эвакуированы из затопленных районов. Оценка нанесенного штормом материального ущерба продолжается.

Ураган "Эта" обрушился 3 ноября на побережье Никарагуа. Ему была присвоена четвертая категория опасности, позднее он ослаб до шторма, а затем до тропической депрессии. Вызванные циклоном ливни, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб ряду стран Центральной Америки и стали причиной гибели более 200 человек.