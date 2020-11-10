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Пожар на мусорном полигоне в пригороде Владивостока потушили

Специалисты полностью пересыпали грунтом весь полигон

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар на территории мусорного полигона в пригороде Владивостока, который в первые часы достигал площади 1,2 тыс. кв. м, полностью засыпан землей и потушен, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев.

Пожар начался вечером в субботу. По предварительной версии, произошло внутреннее возгорание, которое перекинулось на незасыпанный участок.

"К настоящему моменту пожар потушен полностью, горения нет. Мы полностью пересыпали грунтом весь полигон и продолжаем эту работу. Пока кое-где точечно выходят газы, но когда слой земли достигнет 30-40 см, выход газа также прекратится", - рассказал Лазарев.

Как он отмечал ранее, пожар не повлиял на работу по вывозу мусора. В мае на этом полигоне уже был пожар, тогда его площадь была больше. По словам представителя экологического оператора, этот опыт позволил сейчас оперативно ликвидировать возгорание.

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