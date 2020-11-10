Алиев в телефонном разговоре с Путиным извинился за сбитый российский вертолет

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы

"Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту", - говорится в сообщении.

По словам Алиева, инцидент "произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский". Алиев подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.