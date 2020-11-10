{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Алиев в телефонном разговоре с Путиным извинился за сбитый российский вертолет

Президент Азербайджана попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

На эту тему
Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы

"Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту", - говорится в сообщении.

По словам Алиева, инцидент "произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский". Алиев подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Магаданцу грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество при продаже товаров на 11,5 млн рублей
Он размещал объявления о продаже автомобилей и технике в интернете и получал полную предоплату
Читать полностью