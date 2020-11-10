Магаданцу грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество при продаже товаров на 11,5 млн рублей

ТАСС, 10 ноября. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Магадана по факту мошенничества при продаже с помощью интернета автомобилей и другой техники, сообщили во вторник журналистам в управлении МВД России по Магаданской области.

"Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 10 лет", - сообщили в управлении.

По данным правоохранительных органов, что в период с ноября 2017 года по февраль 2019 года директор общества с ограниченной ответственностью из-за финансовых трудностей разместил в СМИ и интернете объявления об оказании услуг по доставке в Магадан автомобилей и другой техники. Принимая полную предоплату, исполнять свои обязательства обвиняемый не собирался. Так, почти 2 миллиона рублей мужчина получил за доставку внедорожника 2008 года выпуска, 950 тыс. рублей - за иномарку 2007 года, около 400 тыс. рублей - за снегоход 2010 года выпуска. Пострадали от действий злоумышленника 18 жителей Магадана, в общей сложности у них было похищено 11,5 млн рублей.