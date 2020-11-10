В Хабаровске задержали мужчину, устроившего стрельбу в гостинице

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Хабаровске задержали мужчину, который устроил стрельбу в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

"Около 8 часов утра в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что в гостинице, расположенной на ул. Воронежской, находится неизвестный мужчина с ружьем <…> Охранник гостиницы рассказал росгвардейцам, что нажал тревожную кнопку после того, как один из постояльцев гостиницы в своем номере выстрелил из ружья в телевизор", - сказал представитель пресс-службы.

После этого стрелявший постоялец спустился на улицу и оставил обрез ружья в машине, но взял с собой пару охотничьих ножей. Мужчина направился в ресторан гостиницы, где его и задержали прибывшие сотрудники Росгвардии. "В процессе задержания подозреваемый оказал сопротивление, к нему были применены физическая сила и спецсредства", - уточнили в пресс-службе.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. В автомобиле задержанного был обнаружен обрез ружья и более 100 патронов различного калибра.

33-летний задержанный ранее не был судим.