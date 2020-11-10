Задержан подозреваемый в убийстве преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ имени Г. В. Плеханова и ее матери в Солнечногорске. Об этом говорится в сообщении МВД России, распространенном во вторник.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Солнечногорску задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 г. р., подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1976 и 1953 годов рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений по всему телу. Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По ее словам, в доме имеются явные следы поиска ценностей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по предварительным данным, к убийству причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших.