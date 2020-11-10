Апелляционный суд США потребовал немедленно освободить россиянку Осипову

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Апелляционный суд Соединенных Штатов потребовал немедленно освободить россиянку Богдану Осипову (Мобли по бывшему мужу), осужденную и полностью отбывшую трехлетний максимальный срок наказания по статье за похищение собственного ребенка и вывоз его за пределы страны. Об этом говорится в решении апелляционного суда десятого округа, принятом в понедельник, 9 ноября, текст которого имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

"Рассмотрев документы всех сторон, мы отменяем временное решение о приостановке (процедуры освобождения - прим. ТАСС) и отклоняем соответствующее ходатайство правительства США. Мы поручаем окружному суду немедленно приступить к процессу освобождения осужденной из заключения, согласно одобренному плану освобождения, который, насколько мы понимаем, вовсе не предполагает ее проживание вместе с отчимом", - говорится в решении суда.

Таким образом, апелляционный суд отклонил ходатайство федерального прокурора Стивена Макаллистера, который от имени правительства США несколько дней назад потребовал остановить процедуру освобождения россиянки из-за обнаруженных якобы ложных сведений, предоставленных в отношении места будущего проживания в ожидании повторного приговора. По данным прокурора, Осипова гарантировала, что будет проживать с отчимом и матерью в доме в нью-йоркском районе Квинс, однако родители с недавних пор проживают в России.

В апелляционном иске, поданном в понедельник утром, адвокат Осиповой гарантировал, что его подзащитная обязательно явится на онлайн-заседание окружного суда штата Канзас по повторному приговору и поэтому не имеет намерений вводить власти в заблуждение по поводу места своего проживания после выхода из тюрьмы.

Адвокат привел доказательства, что Служба надзора за осужденными, которой передается дело Осиповой после освобождения, была заранее извещена об отъезде отчима в Россию и плане пребывания Осиповой после тюремного заключения, включая место проживания в квартире друга семьи, на что "было получено соответствующее одобрение" этой службы. Новый план проживания россиянки никаким образом "не увеличивает риск ее побега [из страны] или степень опасности для общества", заверяет адвокат.

Вместе с тем апелляционный суд последним решением пока никак не отреагировал на прежнее требование властей в качестве условия освобождения уплатить залог в размере $10 тыс. как гарантию, что Осипова будет присутствовать на онлайн-заседании федерального окружного суда Канзаса 8 января 2021 года, на котором планируется огласить повторный приговор.

Дело многодетной матери

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом. В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого истек 27 сентября - после указанной даты Осипова находится в американской тюрьме сверх допустимого срока.

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.