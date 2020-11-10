СК назвал причину убийства преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Причиной убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в Солнечногорске стал конфликт из-за долга за услуги рабочего. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи. Предварительно, мотивом убийство явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги", - сказала Врадий.

По подозрению в убийстве задержан гражданин одного из соседних государств 1994 года рождения, работавший у потерпевших в доме подсобным рабочим. По словам Врадий, он был задержан в ночь на вторник в строящемся доме в Дмитрове. "В ходе осмотра жилища подозреваемого следователями изъяты предмет одежды для последующего проведения экспертиз в целях выделения ДНК-профиля. Назначено проведение трех судебно-медицинских, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз", - добавила представитель ГСУ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что преподаватель РЭУ имени Плеханова оказалась одной из жертв грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области. В доме также находилась ее мать, которая погибла от рук грабителя, дочь преподавателя получила ножевые ранения.

По словам Ольги Врадий, 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1953 и 1976 годов рождения (мать и дочь) со множеством колото-резаных ранений. Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в тяжелом состоянии. В доме имеются явные следы поиска ценностей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по предварительным данным, к убийству причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме.

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