В Казани возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли пять человек

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного после пожара в Казани, где погибли пять человек. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"По факту пожара в здании на Адмиралтейской улице возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 03:55 мск. Горело помещение на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) вывшего производственного предприятия. В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших мужчин. В 04:30 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 кв. метров, уточнили в пресс-службе.

На место возгорания выехали прокурор Казани Олег Дроздов и районный прокурор Эльдар Сабиров, также прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану (по ГПС) Константин Чанышев, "тела [погибших] были обнаружены в тупиковых комнатах, расположенных в дальней части коридора от входа в здание". "Обстоятельства, которые способствовали гибели людей - в первую очередь, это то, что данное здание является административным и было приспособлено для временного проживания работников организации. При этом никакими средствами обнаружения пожара - пожарными автономными извещателями или другими средствами обнаружения пожара, средствами оповещения людей о пожаре, здание на момент пожара оборудовано не было", - пояснил он. Из-за этого людей своевременно не оповестили о возгорании, "а уже при развившемся пожаре, поскольку комнаты находились в дальней части коридора, шансов выйти самостоятельно из этих комнат не было", уточнил он.

"Также на единственном окне, которое имелось в этой комнате, находилась стационарная решетка, и открыть ее изнутри здания также не представлялось возможным", - сказал Чанышев.