Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Чувашии

ТАСС, 10 ноября. Пожар в частном доме в селе Ряпино в Чувашии привел к гибели четырех человек - двух мужчин и двух женщин, сообщается на сайте Главного управления МЧС региона.

"Около 04:00 мск 10 ноября произошел пожар в Порецком районе Чувашии. Огонь уничтожил частный бревенчатый жилой дом в селе Ряпино. На месте ЧП обнаружены тела четырех человек: двух женщин и двоих мужчин", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, детей среди погибших нет, погибли люди в возрасте от 32 до 62 лет. В тушении пожара было задействовано восемь человек и четыре единицы техники от МЧС, уточняется в сообщении.