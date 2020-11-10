В Москве мужчина напал с газовым баллончиком на полицейских за штраф за отсутствие маски

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина в магазине "Пятерочка" на северо-западе Москвы напал на двух полицейских с газовым баллончиком из-за штрафа за отсутствие маски. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В магазине "Пятерочка" на улице Маршала Бирюзова мужчина отказался проследовать с двумя участковыми для составления дальнейшего разбирательства по факту отсутствия маски и нарушения ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности"), достал газовый баллончик и распылил в лицо полицейским", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Еще один случай нападения на полицейского произошел ночью 9 ноября. Сотрудник сопровождал в патрульном автомобиле нетрезвого нарушителя в больницу. Мужчина в застегнутых сзади наручниках ударил головой в лицо полицейского. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.