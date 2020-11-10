Мосгорсуд отменил решение об отказе продлить испытательный срок блогеру Жукову

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение об отказе продлить на месяц испытательный срок осужденному за экстремистские призывы блогеру Егору Жукову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Таким образом было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на решение Кунцевского суда Москвы.

"Московский городской суд постановил отменить решение районного суда, направить материалы на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе", - сказал представитель суда.

Ранее Кунцевский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства УФСИН по Москве о продлении испытательного срока блогеру на месяц. Жуков был приговорен районным судом к трем годам условно с испытательным сроком на три года. Представитель УФСИН просил продлить ему испытательный срок на один месяц в связи с тем, что в августе он не явился в инспекцию для регистрации. Жуков пояснил, что был занят на работе. В итоге суд посчитал необоснованной и чрезмерной просьбу УФСИН, так как нарушение было совершено лишь единожды.

Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве (ст. 212 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия он был переведен под домашний арест. Позднее СК первоначальное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им ранее на портале YouTube.