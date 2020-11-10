Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых машин произошло во вторник утром на трассе в Ленинградской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в отделе ГИБДД по Ломоносовскому району региона.

"В результате ДТП пострадали пять человек: мальчик 2018 года рождения, девочка 2012 г. р., два водителя и пассажир", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 08:40 мск на пятом километре трассы Сойкино - Малая Ижора. По данным ГИБДД, женщина, которая управляла автомобилем Kia, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Skoda.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.