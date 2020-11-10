В ЮАР 14 человек погибли в аварии с участием маршрутного такси

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли на юго-востоке Южно-Африканской Республики в результате столкновения двух грузовиков и маршрутного такси. Об этом сообщил во вторник местный телеканал eNCA.

"Минувшей ночью на скоростной трассе возле города Исткур произошла авария с участием маршрутного такси и двух грузовиков, - заявил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи. - На месте погибли 14 человек, есть один раненый, он доставлен в больницу". По его словам, причина ДТП устанавливается, на месте работает полиция.