В Твери арестовали уроженца Таджикистана по делу о пособничестве террористам

ТАСС, 10 ноября. Суд в Твери по ходатайству следователей арестовал уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в пособничестве в деятельности международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Пособничество в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). <...> Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, молодой человек в апреле-мае 2016 года, находясь в Твери, через соцсети общался с мужчиной из Сирии, который участвует в деятельности "Исламского государства" и публично призывает к терроризму. "По просьбе своего собеседника молодой человек начал оказывать ему содействие в террористической деятельности", - отметили в пресс-службе.

Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Тверской области установили, что подозреваемый находится в городе Вязьме Смоленской области, где он был задержан.