В Калужской области нашли захоронение мирных жителей, убитых в годы войны

ТАСС, 10 ноября. Захоронение мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны, обнаружено в Калужской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе изучения рассекреченных архивных документов следователи получили информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково. Из показаний очевидцев и их родственников узнали примерные ориентиры места захоронения. Установить точные координаты помогла криминалистическая техника. "На огороженном участке следователи провели раскопки и обнаружили около 70 останков со следами насильственной смерти, в том числе повреждениями, полученными в результате применения огнестрельного оружия, рублеными ранами. Среди погибших обнаружены останки детей", - сообщили в СК.

По обнаруженным останкам назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы. "Выявленные генокоды погибших позволят при необходимости установить родственные связи с ними", - уточнили в СК. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).