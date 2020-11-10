Чиновнице на Камчатке предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Заместителю начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" предъявили обвинение в халатности, из-за которой погиб ребенок, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи установили, что обвиняемая получила в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО "Камчатская мельница" об обитающих в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках. Жалобы чиновница рассмотрела ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль за отловом животных.

В ночь на 4 ноября стая собак в районе нежилой зоны порта напала на 8-летнего мальчика, от полученный травм ребенок умер.