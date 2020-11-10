{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чиновнице на Камчатке предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть ребенка

Мальчик умер после нападения бездомных собак в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Заместителю начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" предъявили обвинение в халатности, из-за которой погиб ребенок, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи установили, что обвиняемая получила в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО "Камчатская мельница" об обитающих в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках. Жалобы чиновница рассмотрела ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль за отловом животных.

В ночь на 4 ноября стая собак в районе нежилой зоны порта напала на 8-летнего мальчика, от полученный травм ребенок умер.

Теги
РоссияКамчатский край
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушение эксплуатации резервуара
В ведомстве при этом исключили влияние таяния вечной мерзлоты
Читать полностью