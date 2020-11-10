Погибшие на пожаре в Казани люди были сотрудниками частного охранного предприятия

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Пятеро мужчин, которые погибли при пожаре в неэксплуатируемом производственном здании в Казани, были сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В ходе тушения пожара в неэксплуатируемом производственном здании на улице Адмиралтейской обнаружены тела пяти сотрудников частного охранного предприятия с признаками воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Из-за того, что помещение изнутри обшили пластиковыми панелями, случилось сильное задымление. Люди не смогли покинуть здание из-за закрытых решетками окон и объятого пламенем выхода.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 03:55 мск. Горело помещение на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия. В ходе тушения спасатели обнаружили тела пяти мужчин. В 04:30 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 100 кв. метров.