Гособвинение запросило пожизненный срок для поджигателя дома в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Гособвинение попросило наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима для Александра Комарова, обвиняемого в поджоге дома в городе Ростове Ярославской области. При пожаре погибли восемь человек, в том числе пять детей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на Ленинской улице в Ростове начался утром 19 октября 2019 года, в огне погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и трое взрослых. Также были пострадавшие.

"Государственный обвинитель попросил назначить подсудимому Александру Комарову <…> наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в ИК особого режима", - сказала Козлова.

Комаров обвиняется в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, с особой жестокостью общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, в умышленном уничтожении имущества.

"Защитник подсудимого среди прочего просит переквалифицировать обвинение с убийства и покушения на убийство и причинение смерти по неосторожности, так как Комаров после поджога все потушил, лестницу руками затер, ветошь затоптал", - добавила Козлова.

В октябре 2019 года следователи задержали Комарова. Изначально уголовное дело после гибели людей при пожаре было возбуждено за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Но после задержания подозреваемого оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. По решению суда Комаров находится под стражей.