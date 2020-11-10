Суд Москвы вернул прокурору дело в отношении давшего показания на братьев Магомедовых

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения недостатков уголовное дело Тимура Бутова, заключившего сделку со следствием в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы уголовное дело в отношении Бутова Тимура Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере), возвращено прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения. Суд лишен возможности в полном объеме удостовериться в соблюдении подсудимым всех условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемого оставлена без изменения.

Прокуратура просила суд рассмотреть дело Бутова в особом порядке в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Пресненский суд в октябре 2020 года вернул для устранения недостатков дело в отношении двух других фигурантов - экс-финансиста группы "Сумма" Александра Кабанова и топ-менеджера компании "Глобалэлектросервис" Хачима Эристова, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе. Их дело также выделено в отдельное производство. Кроме того, суд в Калининграде рассматривает дело в отношении исполнявшего обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (ГКУ КО "РУЗКС") Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского.

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Магомедовых, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Московскими судами наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, недвижимость и доли в уставных капиталах юридических лиц.