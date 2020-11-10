На юго-востоке Москвы загорелся склад

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
"В 3-м Угрешском проезде открытым пламенем горит склад. На место выехали пожарные", - сказал собеседник агентства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Крупный пожар на Юго-Востоке Москвы в Южнопортовом районе. Пылает на Угрешской улицы, на место едут спасатели. По предварительным данным, огонь начался в одном из ангаров и перекинулся на административное здание. #ювао #южнопортовый #южнопортовый_район #пожар #огонь #чп #черезвычайноепроисшествие #Юговосток #смотримосква
Есть угроза перехода огня на соседние здания, в которых люди просят о помощи. На складе могут быть газовые баллоны, пожарные работают с использованием бронещита.
Очевидцы сообщили ТАСС, что столб огня поднимается примерно на 10 метров над горящим зданием.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара в металлическом ангаре. Что горит и площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.
В новость внесены изменения (12:47 мск) - добавлена информация по тексту.