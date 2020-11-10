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На юго-востоке Москвы загорелся склад

На место выехали пожарные

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"В 3-м Угрешском проезде открытым пламенем горит склад. На место выехали пожарные", - сказал собеседник агентства.

Есть угроза перехода огня на соседние здания, в которых люди просят о помощи. На складе могут быть газовые баллоны, пожарные работают с использованием бронещита.

Очевидцы сообщили ТАСС, что столб огня поднимается примерно на 10 метров над горящим зданием.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара в металлическом ангаре. Что горит и площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

В новость внесены изменения (12:47 мск) - добавлена информация по тексту. 

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