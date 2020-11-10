На юго-востоке Москвы загорелся склад

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"В 3-м Угрешском проезде открытым пламенем горит склад. На место выехали пожарные", - сказал собеседник агентства.