В Чебоксарах мать убила новорожденную дочь

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Чебоксарах после убийства новорожденного ребенка, тело которого нашли в лесу. В преступлении подозревается мать младенца, говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по Чувашии.

"9 ноября в лесопосадке в центре города Чебоксары в полиэтиленовом пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, женщина родила девочку, после чего решила избавиться от ребенка. Она задушила ее проводом от наушников и поместила в полиэтиленовый пакет, который оставила в лесу недалеко от одного из жилых домов по улице Ярославской в Чебоксарах.

Личность матери устанавливается. Органы следствия просят граждан оказать содействие и гарантируют анонимность.

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, медико-криминалистическая, биологическая, генетическая. Устанавливаются все обстоятельства дела.