Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушение эксплуатации резервуара

"Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки", - отмечают в Ростехнадзоре.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, при этом влияние таяния вечной мерзлоты на аварию исключено. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам проверки.

При этом, по его данным, признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены, а эксплуатация аварийного резервуара на ТЭЦ-3 была возобновлена без уведомления контролирующих органов.

Ведомство установило, что резервуар в 2015 году выведен в ремонт, в связи с чем государственный надзор за ним был приостановлен. В 2019 году эксплуатация резервуара возобновилась без уведомления контролирующих органов и осуществлялась без должного соблюдения требований промышленной безопасности. В частности, производственный контроль на предприятии был организован на недостаточном уровне, не планировалось и не обеспечивалось выполнение комплекса операций по поддержанию работоспособного и исправного состояния сооружений.

Комиссия также обнаружила недостатки в действиях работавшей с резервуаром экспертной организации, допустившей ряд нарушений. При этом был сделан вывод о возможности применения резервуара вплоть до сентября 2022 года включительно и выдано заключение, разрешающее увеличение уровня налива на четверть. Подведение окончательных итогов и подписание акта технического расследования аварии состоится в рамках итогового заседания комиссии 13 ноября 2020 года в Енисейском управлении Ростехнадзора.

Об аварии

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.

В начале сентября Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края к "Норникелю" о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде.