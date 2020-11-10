Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы увеличилась до 500 кв. метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Площадь пожара в ангаре выросла до 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичный главк МЧС сообщал о площади возгорания в 200 кв. метров.

Пожар в металлическом ангаре в 3-м Угрешском проезде в Москве произошел около полудня во вторник. В результате здание полностью обрушилось, сохраняется угроза перехода огня на соседние здания. В ходе тушения пожарные спасли четырех человек. Их передали медикам для осмотра. Пострадавших, по данным главка МЧС, нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что в соседних зданиях могут находиться люди. В самом горящем ангаре, возможно, есть газовые баллоны, пожарные работают, используя бронещит.

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