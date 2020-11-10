Суд в Москве заочно приговорил бизнесмена Григоришина за неуплату налогов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно приговорил украинского бизнесмена Константина Григоришина к четырем годам колонии за неуплату налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Григоришин признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года. Приговор вынесен заочно", - сказали в суде.

Согласно решению суда, Григоришин вместе с гендиректором ООО "ПИК Созидание" Владимиром Богатыревым умышленно включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и в налоговые декларации по налогу на прибыль за 2009-2010 годы заведомо ложные сведения, чем причинил ущерб бюджету РФ на общую сумму почти 675 млн рублей. Басманный суд ранее заочно арестовал украинского предпринимателя.

При этом весной нынешнего года Григоришин через своих представителей выплатил 71 млн рублей в счет погашения ущерба и заявил, что готов выплатить еще 305 млн рублей.