Житель Алтая попытался отрубить руки бывшей жене за отказ вернуться

ТАСС, 10 ноября. Ранее судимый житель Республики Алтай пытался отрубить бывшей жене руки за отказ возвращаться к нему, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Поступило сообщение от местной жительницы: на ее соседку с топором напал бывший муж. Женщина добавила, что о случившемся ей рассказал сам подозреваемый и попросил ее вызвать на место происшествия скорую помощь, после чего скрылся", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, конфликт между бывшими супругами произошел на улице. Мужчина уговаривал женщину вернуться, но та ему отказала. Разозлившись, подозреваемый несколько раз ударил бывшую жену кулаком по лицу, а затем нанес по меньшей мере семь ударов топором, большая часть из которых пришлась по правой руке.

Пострадавшую госпитализировали, а ее бывшего мужа задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия".