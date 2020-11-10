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Житель Алтая попытался отрубить руки бывшей жене за отказ вернуться

По данным полиции, мужчина нанес по меньшей мере семь ударов топором, после чего попросил соседку вызвать врачей и скрылся

ТАСС, 10 ноября. Ранее судимый житель Республики Алтай пытался отрубить бывшей жене руки за отказ возвращаться к нему, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Поступило сообщение от местной жительницы: на ее соседку с топором напал бывший муж. Женщина добавила, что о случившемся ей рассказал сам подозреваемый и попросил ее вызвать на место происшествия скорую помощь, после чего скрылся", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, конфликт между бывшими супругами произошел на улице. Мужчина уговаривал женщину вернуться, но та ему отказала. Разозлившись, подозреваемый несколько раз ударил бывшую жену кулаком по лицу, а затем нанес по меньшей мере семь ударов топором, большая часть из которых пришлась по правой руке. 

Пострадавшую госпитализировали, а ее бывшего мужа задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия".

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