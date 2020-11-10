Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание в ангаре полностью ликвидировано", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного главка МЧС агентству подтвердили ликвидацию пожара в 13:29 мск. В тушении участвовали 50 человек и 16 единиц техники.

Пожар в металлическом ангаре в 3-м Угрешском проезде в Москве произошел около полудня во вторник, его площадь составила 500 кв. м. В результате здание полностью рухнуло. В 13:13 мск возгорание было локализовано. В ходе тушения пожарные спасли четырех человек. Их передали медикам для осмотра. Пострадавших, по данным главка МЧС, нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что в горящем ангаре могли быть газовые баллоны, пожарные работали, используя бронещит.

В новость были внесены изменения (14:06 мск) - добавлены подробности по тексту.