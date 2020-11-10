Суд отпустил под домашний арест топ-менеджера банка "Траст" Хабарова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"10 ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя. Избранная ранее мера пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 30 ноября 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября. Позднее Мосгорсуд признал арест законным. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Банкир вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.