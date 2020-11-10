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Суд отпустил под домашний арест топ-менеджера банка "Траст" Хабарова

Михаил Хабаров обвиняется по делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова
Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров (справа) Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров (справа)
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"10 ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя. Избранная ранее мера пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 30 ноября 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября. Позднее Мосгорсуд признал арест законным. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Банкир вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство. 

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