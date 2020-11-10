Экс-замглавы управления на транспорте МВД по ЮФО оправдали по делу о хищении $1,5 млн

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оправдал экс-заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу Адама Яхутля по делу о мошенничестве на $1,5 млн. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Приговором Пресненского районного суда Яхутль Адам Казбекович признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в связи с тем, что не установлено событие преступления. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - сказала она

Яхутль обвинялся в том, что получил почти $1,5 млн, обещая вывести отдельных фигурантов из дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка. При этом сам полицейский настаивал на том, что никаких денег не получал.

Дело поступило в Пресненский суд в конце 2019 года. Однако тогда там сочли, что в деле содержатся противоречия, без устранения которых рассматривать его нельзя, после чего материалы вернули в прокуратуру и СК. После этого дело было доработано и снова направлено в суд.