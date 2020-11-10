В прокуратуре заявили, что задержанный экс-глава района Ленобласти связан с ОПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов, обвиняемый в крупном мошенничестве на сумму более 700 млн рублей и отправленный под домашний арест, по данным следствия, связан с организованной преступностью, а также пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей. Об этом сообщил прокурор на заседании Санкт-Петербургского городского суда по жалобе на домашний арест Орлова.

"Прокурор просил постановление отменить и избрать Орлову заключение под стражу, указав в том числе, что суд первой инстанции не учел данные оперативно-разыскных мероприятий, говорящие, что Орлов имеет связи с участниками ОПГ, причастными к рейдерским захватам и похищению людей. Кроме того, прокурор сообщил, что в материалах, представленных суду апелляционной инстанции, имеются данные, что Орлов уже пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города по итогам заседания.

Также, по данным прокуратуры, следователи считают Орлова причастным еще к трем преступлениям, ущерб от которых оценивается в сумму более 800 млн рублей.

Сам Орлов на суде заявил, что не причастен к указанным преступлениям. "Защита [обвиняемого] предоставила справку, что условия домашнего ареста Орлов не нарушал", - отметили в пресс-службе.

Горсуд принял решение отменить постановление первой инстанции о заключении Орлова под домашний арест из-за процессуальных оснований. При этом, согласно новому постановлению, горсуд оставил Орлова под домашним арестом до 12 ноября.

Орлов был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, глава администрации района совместно с бывшим главой комитета финансов района Александром Болучевским и неустановленными лицами с помощью документов, куда были внесены заведомо ложные сведения о проведении ремонтов в зданиях в Выборге, перевели из бюджета района на счета подконтрольных юрлиц более 700 млн рублей, а затем похитили эти деньги. Болучевский ранее был также задержан, в администрации района после этого сообщали, что он был уволен, а часть похищенных денег экс-чиновнику якобы понадобилась для оплаты должности в мэрии Москвы. Орлов после задержания был отправлен в отставку. "Единая Россия" приостановила членство Орлова в партии "в связи с совершением действий, дискредитирующих партию".